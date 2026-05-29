ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は29日に予選最終日が行われた。丸野一樹（34＝滋賀）が2日目からの得点率首位の座を守り抜き、見事に予選トップ通過を果たした。「エンジンは予選トップ通過に見合った仕上がりだと思う。あと2日。緊張はすると思うけど、その緊張を味わい、乗り越えていきたい」準優勝戦は12R1号艇で登場。1着通過を果たせば、自身3回目となるSG優勝戦の1号艇は確約されている