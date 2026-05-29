円安に歯止めをかけるため、先月から今月にかけて政府・日銀が実施した為替介入について、11.7兆円を超える規模であったことが分かりました。財務省が発表した為替介入実績によりますと、4月28日から5月27日までに11兆7349億円の円買い・ドル売りの介入が行われました。1か月の円買い・ドル売り介入として過去最大を更新しました。政府・日銀は急速な円安に歯止めをかけるため、4月30日におよそ1年9か月ぶりに為替介入に踏み切り、