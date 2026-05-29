「副首都」の設置に向けた法案の審査が29日、自民党で始まり、出席議員からは異論が相次ぎました。自民党では29日、大規模災害時に東京の首都機能を代替する「副首都」の設置などに向けた法案の審査が始まりました。法案には、大阪市を廃止して特別区に再編する、「大阪都構想」を後押しする内容も含まれています。維新は、大阪府民の投票による「都構想」の実現を目指していて、これに自民党議員が反発しています。自民党中山泰