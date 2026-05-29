アイドルグループ「超特急」のリョウガさんがインフルエンザに感染し、数日の間自宅療養に入ることが、公式サイトを通じて報告されました。 【写真を見る】【 超特急 】リョウガさんインフルエンザで来月1日まで療養に今月31日までの番組等は欠席対応に振替等詳細は公式サイトへ公式サイトでは、「弊社所属 超特急メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます」「医師