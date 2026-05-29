◇交流戦阪神─ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）阪神が“ネバネバ攻撃”でロッテ先発・田中晴也を攻め立てた。3回までに打者14人で85球を投げさせ、うち32球がファウル。4番・大山悠輔は、中前打の1打席目に4球、左飛の2打席目に6球ファウルを打ち、田中を消耗させた。一方の阪神先発・高橋遥人は、3回を34球でスイスイと投げ抜いた。序盤3イニングを終え、スコアは1―0で阪神がリードしているが、両投手の球数に顕