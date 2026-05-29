29日（金）は太平洋側を中心に晴れて、東京都心でも30℃を超えて真夏日になりました。土日はほぼ全国的に晴れて、気温がグングン上がりそうです。【台風6号の進路は？】発達しながら北上…6月1日〜2日にかけ沖縄・奄美に接近30日（土）は各地で晴天日傘や帽子が活躍しそう移動性の高気圧に覆われて、ほぼ全国的に晴れるでしょう。上空に寒気が流れ込む北海道や東北北部は、大気の状態が不安定となり、あちらこちらで雨や雷雨とな