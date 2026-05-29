弁護士の対応が遅い場合でも、必ずしも弁護士に問題があるとは限りません（c）Getty Images 弁護士に依頼したはよいものの、「連絡が遅い」「なかなか進展しない」と感じる場合があります。もっとも、法律案件では、裁判所や相手方の対応待ち、証拠整理、法的調査などに時間を要することも多く、必ずしも弁護士が案件を放置しているとは限りません。一方で、対応の遅れをそのままにしていると、時効や期限の問題など重大な不利益