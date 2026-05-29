◇交流戦ヤクルト―楽天（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）ヤクルト・内山壮真内野手（23）が今季3号2ランを放った。1―0の4回1死二塁で、楽天・岸のチェンジアップを捉えた。内山の一発は5月6日の巨人戦以来、出場16試合ぶり。チームは交流戦1分け2敗のスタートとなった。いい流れを取り戻すためには大事な一戦で、若き大砲が大きな一発を放った。