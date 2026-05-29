財務省＝東京・霞が関財務省が29日発表した4月28日〜5月27日の為替介入額は、総額11兆7349億円だった。大型連休中の4月末〜5月上旬の外国為替市場では円がドルに対し急騰する場面が複数回あり、政府、日銀が円買いドル売り介入に踏み切った。2024年同時期の介入額（9兆7885億円）を上回り、月次ベースで過去最大となった。ドル円相場は5月28日、一時1ドル＝159円60銭台を付けて約1カ月ぶりの円安ドル高水準となり、市場介入の