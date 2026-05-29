台風6号 この先の影響は？ ひまわりの雲画像を見てみると、だいぶ台風としての雲がまとまってきました。日本の南の海上に、渦を巻いた雲が見えるようになってきました。 【写真を見る】【台風6号】来週 東海地方に影響か いつどこで雨が降る？最新の雨･風シミュレーション 台風情報 では、台風の現在の位置を見てみましょう。現在はフィリピンの東の海上にあります。この後進めてみると、北上し上空の風に乗って東の方に