“ちょうどいいサイズ”の新型コンパクトカーに期待の声！フォルクスワーゲンは2026年4月15日、コンパクトBEV（電気自動車）新型「ID.3 Neo（ID.3 ネオ）」をドイツで世界初公開しました。新型ID.3 Neoは、フォルクスワーゲンの電気自動車シリーズ「ID.ファミリー」の中心的存在として展開されてきた「ID.3」の後継モデルです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「アクア」より大きい5人乗りの「“新型”コンパクトカー」で