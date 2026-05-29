新たなビジョンは「尖った商品・ブランドの強化」三菱は2026年5月29日、2026年度から2030年代に向けた新中長期ビジョンを発表しました。現在の自動車産業を取り巻く事業環境は、地政学リスクの拡大や環境規制対応の見直しなど、不確実性が継続的に高まっている状況にあります。【画像】三菱自動車 新中長期ビジョンの詳細を画像で見る（30枚以上）こうした背景のもと、三菱は従来の中期経営計画の単なる延長線にとどまること