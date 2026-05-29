私はサキです。職場復帰してカイトが保育園に入ると、私はさっそく「保育園の洗礼」を受けることに……。熱を出して何日も休むことになって、やっと行けたと思ったらまたお迎え要請。私は毎回、職場に頭を下げて仕事を調整しています。けれど夫のコウヘイには「そんなに大変なら無理して働かなくていい」と言われてしまいました。私が求めているのはなぐさめの言葉じゃありません。ちゃんと育児を自分ごととして動いてくれようとす