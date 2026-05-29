霧島市で29日からチャリティー絵画展が始まりました。霧島市の国分シビックセンターで29日から始まったのは、「東山魁夷の版画展」です。「大野洋之龍体文字書画展」「吉田宗峰竹灯籠作品展」も同時開催されています。大野さんと吉田さんは、鹿児島を拠点として活動するアーティストです。大野さんは、古代文字の1種である龍体文字を用いた作品をこれまで5000枚以上描き続けています。吉田さんは、独自の