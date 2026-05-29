6月2日から北中米へ遠征する19歳以下のサッカー日本代表に夏冬2冠を達成した神村学園のメンバーで、J1町田ゼルビアの徳村 楓大選手とJ2いわきFCの中野 陽斗 選手が選ばれました。19歳以下の日本代表はメキシコ、アメリカと国際親善試合を行うほか、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンのトレーニングパートナーを務めます。グループリーグ3試合も観戦するということです