梅雨入りが近づく中、霧島市のホテルで利用客を楽しませているのは色とりどりの雨傘で彩られたアンブレラスカイです。その数、約1400本！圧巻の光景が広がり、フォトコンテストも行われています。（勝又健誠アナウンサー）「こちらがホテル京セラのアンブレラスカイです！」霧島市のホテル京セラで4年前から毎年この時期に行われている「アンブレラスカイ」。8色の雨傘がホテルの本館ロビーを彩ります。雨傘の数は