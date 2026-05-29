＜リゾートトラスト レディス2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞2度目の挑戦だった昨年のプロテストに合格したルーキー・肥後莉音（ひご・りおん）がツアーで初の60台となる「69」をマーク。トータル2アンダーの7位タイで決勝ラウンドに進んだ。【写真】下半身の向きがエグいこれがインパクトの瞬間ですオーストラリアで生まれ、アメリカの大学で腕を磨いた23歳。予選通過は1試合だ