NNNのニュースサイトで、県内のどんなニュースが注目されたのかをランキングで見ていきます。 22日(金)～28日(木)までの1週間に、アクセスが多かったのがこちら。 大村市に、カジノを含む統合型リゾート施設＝IRの誘致を目指し、地元の経済界などが協議会を設置することになり、21日(木)に商工会議所の関係者が園田市長を訪問。 顧問への就任を要請したというニュースです。 IR