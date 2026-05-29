＜リゾートトラスト レディス2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。初優勝を狙う22歳の都玲華、昨季の年間女王・佐久間朱莉がトータル5アンダー・首位タイで決勝に駒を進めた。【写真】おさげがキュートですねトータル4アンダー・3位タイに河本結、吉澤柚月、ウー・チャイェン（台湾）。トータル3アンダー・6位にはセキ・ユウティン（中国）が続