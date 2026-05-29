29日午後、九州自動車道の下りでトラックなど車7台が絡む事故があり、男性1人が心肺停止の状態です。「事故にあった複数台の車が道路にとまっています。車の原形が分かりません」警察によりますと、29日午後1時ごろ、福岡県古賀市を通る九州自動車道下りで「車5〜6台の玉突き事故、気分不良の人がいる」と事故の当事者から通報がありました。現場では乗用車やトラックなど7台が絡む事故が発生し、3人が病院に搬送されました。この