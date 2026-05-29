◇プロ野球 交流戦 オリックス-中日(29日、京セラドーム)初回に1点を失った中日。3回までなかなか得点の糸口がつかめませんでしたが、4回に石伊雄太選手が同点ソロを放ちました。この日の中日の先発・柳裕也投手は、初回にヒットや四球で満塁のピンチを招き、押し出し四球で先制点を献上します。好守備などでもバックアップし、援護に転じたい中日打線でしたが、オリックスの先発・ジェリー投手の前に快音ならず。3回までに6奪三振