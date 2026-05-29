日本だけでなく、世界中から注目を集めるダンス＆ボーカルグループ・PSYCHIC FEVERが4年ぶりとなるフルアルバム『DIFFERENT』を7月10日にリリースする。同作の発売を記念して、PSYCHIC FEVER全員が登壇するリスニングパーティが28日に開催された。【写真】ファンキーなファッションでファンを魅了したPSYCHIC FEVER会場には、これまでの彼らの活動を支えてきたクリエイターやメディア、スタッフなどの関係者のほかに、ファンク