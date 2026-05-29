長野市の善光寺近くの住宅工事現場でガス漏れが発生し、作業員1人が心肺停止の状態で病院に搬送されました。消防によりますと29日午後2時すぎ、「都市ガスの工事中にガスが漏れ、男性が心肺停止」などと通報がありました。ガス漏れがあったのは善光寺に近い長野市桜枝町の集合住宅の新築工事の現場で、作業員の50代男性1人が病院に搬送されました。心肺停止の状態だったということです。長野都市ガスによりますと、当時は複数の作