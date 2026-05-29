「オリックス−中日」（２９日、京セラドーム大阪）アイドルグループ・宇宙∞プラネクシアのてまりが始球式に登場した。オリックスのユニホーム、フリフリの水色ミニスカートを着用。ポニーテールの髪を揺らして豪快に腕を振った一球は本塁ベース手前でバウンドし、捕手・森友哉のミットに収まった。この日は「ＹＥＳ！高須クリニック大阪ＤＡＹ」として開催され、高須クリニックのＣＭに出演しているてまりが始球式を務め