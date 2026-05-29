【ワシントン＝栗山紘尚】米主要ニュースサイト・アクシオスは２８日、トランプ米政権が、キューバへの軍事行動に備えて机上演習を実施したと報じた。米国がキューバの体制転換を狙って圧力を強めた結果、今夏にもキューバの体制が崩壊し、混乱に陥った際の軍事的対応が想定されたという。机上演習は４月に行われ、中南米を管轄する米南方軍や複数の機関が参加した。キューバが保有するドローン（無人機）への対策や、キューバ