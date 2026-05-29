藤沢市役所前に設置された暑さ指数の表示板。「危険」を意味する３１が表示される場面も＝２９日熱中症のリスクを示す「暑さ指数」を街頭で周知する取り組みが、藤沢、茅ケ崎、大和各市と開成町の神奈川県内４カ所で始まった。県環境科学センター（平塚市）が４市町と連携し、庁舎前などに表示板を設置。独自に算出した指数をリアルタイムで示し、熱中症の予防行動を促している。暑さ指数は気温だけでなく、湿度や日差しなどを