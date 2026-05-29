【父の日感謝みくじ】 5月29日 予約販売開始 6月21日 発送予定 価格：4,980円 販売口数：555口限定（なくなり次第終了） アップライジングは、ウイスキーくじ「父の日感謝みくじ」の販売を5月29日より開始した。価格は4,980円。 父の日に合わせて商品が発送される「父の日感謝みくじ」の販売が開始された。555口限定で販売される形で、超大