7月10日にリリースされるPSYCHIC FEVERの4年ぶりのセカンドアルバム『DIFFERENT』のリスニングパーティーが東京・Robin Club 表参道で行われた。【画像】PSYCHIC FEVER、リスニングパーティーの様子メンバーの重要なルーツであるアウトキャストやスヌープ・ドッグといった1990年代〜2000年代のヒップホップを中心としたBGMが流れる異国情緒あふれる地下のフロアに、関係者のほか、抽選で招待されたオフィシャルファンクラブ会員が