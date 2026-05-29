ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は「ポイ活をした後のポイントの出口」について解説します。写真はイメージです◆ポイ活の真の目的は？「ポイント〇倍デーだから、今日はあっちの店に行こう」「還元率が良いから、新しいクレジットカードを作らなきゃ」そんなふうに、数円、数十円分のポイントを稼ぐために、大切な時間と労力を使いすぎていませんか？