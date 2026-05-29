ドル指数は小幅上昇、欧州通貨が軟調で＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。東京午前の98.957を安値に前日NY終値99.020付近で揉み合った後、ロンドン時間に入ると99.186に高値を伸ばしている。ユーロドルやポンドドルなどが下押しされていることを反映。米10年債利回りは前日比上昇に転じている。 ドルインデックス＝99.11(+0.09+0.09%)