ＮＹ原油時間外取引軟調、一時８６．８６ドル 東京時間18:46現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝87.20（-1.70-1.91%） ※86.86ドルは４月17日以来の安値水準