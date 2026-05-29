ベイリー英中銀総裁 中東の情勢を注視しなければならない それが英国経済やインフレにどのように影響するかを極めて緊密に見極め、必要に応じて政策を調整する必要がある 予想されていた利下げを当面の間、選択肢から排除したことで、我々はすでに政策をかなり緊縮させている これは、市場が予想していたものと比較したショックへの対応である 戦争を巡る経済の弱さと不確実性は、目標を一時的に上回るインフレを容認