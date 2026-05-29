ペゼシュキアン・イラン大統領 「市場の安定を維持し、インフレを防ぐ」ため、イラン北部の港湾を経由し、近隣諸国との間で代替的な貿易回廊の整備を加速するよう指示 輸入を確保するため、パキスタン、ロシア、アゼルバイジャンなどの近隣諸国の輸送能力の活用を要請 政府の調整会議では、鉄道経由で中国から医薬品や一部の重要物資を輸入する可能性について検討された