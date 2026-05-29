◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第２日（２９日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）人気プロの都玲華（大東建託）が８バーディー、２ボギーの６６で回り、通算５アンダーとして、第１日の３３位から首位に急浮上した。昨季の年間女王で今季もメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）も５アンダーで首位。１打差の３位に河本結（リコー）ら３人が追う。「ミヤ