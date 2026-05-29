◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（２９日・みずほペイペイ）ソフトバンク・正木智也外野手が３号ソロを放った。１―０の３回の先頭。２ボール１ストライクから広島・玉村の直球を強振。中堅左に運ぶソロでリードを２点に広げた。「真っ直ぐを完璧に捉えることができました。初回の先頭では三振に倒れてしまったので、ここは先頭バッターとして積極的にスイングを仕掛けにいき、出塁することを考えました