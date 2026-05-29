琉球ゴールデンキングスは29日、桶谷大ヘッドコーチ(HC)が契約満了により同チームのHCを退任することを発表しました。桶谷HCはbjリーグ時代の琉球で、4シーズンにわたってチームを指揮。優勝2回、準優勝1回と素晴らしい成績を収めました。その後、2021年から再び琉球のHCを務めると、指揮した5シーズンではいずれもファイナルに導き、優勝1回、準優勝4回、さらに天皇杯優勝、準優勝と数々の功績を残し、名将ぶりを発揮しました。桶