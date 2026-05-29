アマゾン創業者、ジェフ・ベゾス氏の宇宙企業ブルーオリジンの新型ロケットが28日、燃焼試験中に爆発しました。アメリカ・フロリダ州で行われたロケットの燃焼試験。ふき出した炎がロケット全体を包み、大爆発を起こしました。燃焼試験は宇宙企業ブルーオリジンの新型ロケットを使って行われていたもので、人は乗っていませんでした。事故の原因は分かっていませんが、ブルーオリジンは「燃焼試験中に異常が発生した」としています