28日、ウズベキスタンの首都タシケントにある日本人抑留者資料館を訪れた京都府舞鶴市の鴨田秋津市長（中央）（同館提供・共同）【モスクワ共同】京都府舞鶴市の鴨田秋津市長は28日、ウズベキスタンの首都タシケントにある「日本人抑留者資料館」を訪問した。第2次大戦後に旧ソ連によって強制労働に従事させられた抑留者を縁として、舞鶴市は旧ソ連構成国ウズベキスタンと交流を続けてきた。リソラト館長（26）は「共通の歴史や