俳優の宮川一朗太（60）が26日放送のNHK・Eテレ「ハートネットTV」（後8・00）に出演し、がんを患った元妻を自宅で看取った経験について語った。24歳だった1990年に同い年のフリーライターの女性と結婚。2人の娘をもうけたが、ケンカが絶えずに2005年に離婚。シングルファーザーとして娘たちを育て上げ、23年には初孫も誕生した。娘たちと元妻との交流はその後も続いていた。しかし6年ほど前に前妻が乳がんであると知らされ