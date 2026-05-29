農林水産省が29日発表した2025年の漁業・養殖業生産統計によると、養殖を含む漁獲量は前年比1.6％減の357万7400トンとなった。5年連続の減少で、1956年以降で最低を更新した。ホタテやカツオの不漁が目立った。海の漁獲量は3.1％減の270万500トン。ホタテは北海道などで振るわず、17.0％減の26万3千トン。カツオは宮城県や静岡県で減少し、19.6％減の19万4300トンだった。海の養殖業は3.6％増の83万1900トンで、ノリ類やワカ