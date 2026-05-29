バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手がポーランド・PlusLiga「BOGDANKA LUK Lublin」に加入したことが29日発表されました。郄橋選手はイタリアで3シーズンを過ごし、2024年から兄の郄橋塁選手も所属するサントリーサンバーズ大阪でプレー。17日に行われたSVリーグチャンピオンシップでは同じく日本代表の西田有志選手率いる大阪ブルテオンと対戦するも敗れ準優勝に終わり、チームを去りました。続く舞台はポー