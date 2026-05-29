取材に応じる大阪府泉佐野市の千代松大耕市長＝29日午前、市役所大阪府泉佐野市が自治体主導での実現を目指す赤ちゃんポストで、千代松大耕市長は29日、来年1月末の運用開始を目指す意向を明らかにした。市役所で記者団の取材に応じ「救える命は必ずある。できるだけ早い段階で実現したい」と述べた。今後、大阪府などの関係機関と協議を進める。市は「りんくう総合医療センター」（同市）と連携して事業を実施。千代松市長は