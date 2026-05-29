お笑い芸人の小籔千豊（52）が29日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演した。番組では、北海道旭川市で24年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したとして、殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告の公判での被告人質問が行われたことが伝えられた。共犯の小西優花受刑者は「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押しました」などと証言。一方、内田被告