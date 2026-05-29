【危険すぎてすまない！ すまない先生の危険生物サバイバル教室】 5月29日発売 価格：1,518円 【拡大画像へ】 西東社は、書籍「危険すぎてすまない！ すまない先生の危険生物サバイバル教室」を5月29日に発売した。価格は1,518円。 本書はYouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」のすまない先生と「すまないスクール」のメンバーが、危険生物の捕