2026年5月30日と31日の2日間、馬車道、関内、山下公園通り、横浜中華街、元町・山手の横浜の臨海エリア一帯で「ハマフェスY167」が開催されます。本イベントの一環として、元町エリアで「元町ハマフェスワンダーストリート」の開催が決まっています。初夏の元町で特別なひと時を舞台となるのは、元町ショッピングストリート。各参加店で、通常販売商品のプライスオフやハマフェス・スペシャルプライスでの販売などがあります。元町