29日午前、秋田市下新城の十字路交差点で軽貨物車と中型貨物車が衝突し、軽貨物車を運転していた89歳の女性が大けがをしました。秋田臨港警察署の調べによりますと29日午前9時半ごろ、秋田市下新城岩城字天池の十字路交差点を下新城岩城字明通方面から進んできた軽貨物車が、下新城岩城字上向方面から上新城中方面に進んできた中型貨物車と衝突しました。この事故で、軽貨物車を運転していた秋田市の89歳の女性が頭などに大けがを