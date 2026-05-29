5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、最優秀審判賞に加藤誉樹レフェリーが選出された。 愛知県出身で37歳の加藤レフェリーは、2014年にJBAのAA級ライセンス（現S級ライセンス）を取得すると、同年に国際バスケットボール連盟（FIBA）のライセンスも取得。2017年にはJBA公認プロフェッショナルレフェリーとなり、2021年の東京オリンピック、2023年