5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、アジア特別賞に長崎ヴェルカのイヒョンジュンが選出された。韓国出身の選手が同賞を受賞するのは、2023－24シーズンの創設以来初となった。 韓国代表のエースとしても活躍する25歳のイは、201センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2023－24シーズン途中に