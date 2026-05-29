5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、新人賞にサンロッカーズ渋谷のジャン・ローレンス・ハーパージュニアが選出された。 沖縄県出身で23歳のハーパージュニアは、181センチ82キロのポイントガード。福岡第一高校から東海大学へ進学し、学生時代には琉球ゴールデンキングス、群馬クレインサンダーズ、SR渋谷で特別