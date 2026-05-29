2026年5月27日、俳優の仲里依紗が自身のYouTubeチャンネルを更新。香港を訪れる様子を公開した。 （関連：【画像あり】「映画みたい」仲里依紗が感動した香港ディズニーホテルのスイートルームや庭園） まず香港に到着して朝食を済ませる。そして、ディズニーランドに向かうことに。仲はミッキーの帽子も用意しているようで、準備万端。今回は、ディズニーランドホテルの「キングダム・